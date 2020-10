Aan de Siguitsedijk in Kwadendamme zijn zaterdagavond drie woningen ontruimd vanwege een gaslekkage. Over de oorzaak van het lek is nog niets bekend.

Rond 18.25 uur werd de brandweer opgeroepen voor een gaslek aan de Siguitsedijk. Het bleek een lek van behoorlijke omvang te zijn, waarbij het gas uit de grond spoot. De brandweer is daarom aanwezig gebelven tijdens de reparatie van het lek.

Bij de reparatie van het lek kon de gaskraan niet worden dichtgedraaid, omdat heel Kwadendamme daardoor zonder gas zou komen te zitten. DNWG, het bedrijf dat onderhoud en de aanleg doet voor gas, water en elektriciteit in Zeeland, heeft daarom door middel van een zogenaamde by-pass het lek gedicht. Daarbij wordt een tijdelijke leiding gelegd om het lek.

DNWG is de hele nacht bezig geweest om het lek te dichten. Over de oorzaak van het lek is nog niets bekend.