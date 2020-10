De gemeente Goes stelt vanaf 1 januari 2021 een parkeerzone voor vergunninghouders in voor een deel van de stad. Het gaat dan om het gebied tussen de Beatrixlaan en de Van Dusseldorpstraat.

"Het is druk met parkeren in de Leliestraat, Tulpstraat, Violenstraat, Kamperfoeliestraat en Vogelzangsweg", licht wethouder Cees Pille het besluit van de gemeente Goes toe. "Bewoners hebben behoefte aan een vergunninghouderszone. We kennen die toe in de hoop dat de parkeerdruk afneemt."

De wethouder houdt rekening met een waterbedeffect, waarbij automobilisten net buiten de nieuwe zone gaan parkeren, maar hij hoopt dat bezoekers van de stad voor hun auto de daarvoor bestemde parkeervoorzieningen gebruiken, zoals het parkeerterrein aan het Molenplein en bij het stadskantoor.