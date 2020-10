De politie heeft dinsdag in de haven van Breskens zo'n 300 kilo cocaïne ontdekt. Niet veel later spoelde op het strand bij Zoutelande een tas met ongeveer 50 kilo cocaïne aan. De politie vermoedt dat beide vondsten verband houden met elkaar.

De 300 kilo cocaïne is aangetroffen in een verborgen ruimte op een motorboot. "Deze drugs zijn vermoedelijk uit de Westerschelde gevist, nadat de cocaïne vanaf een vrachtschip overboord is gezet", meldt de politie woensdag.

Waarschijnlijk koerste dit schip richting Antwerpen. De bemanning van de motorboot, drie mannen uit Urk, Kampen en Zwolle zijn aangehouden. De cocaïne en de boot zijn in beslag genomen.

Rechercheurs kwamen de drugs in een onderzoek op het spoor. De woningen van de drie mannen zijn doorzocht en ook een verblijf op een camping in Emst. Bij deze doorzoekingen is een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. De drie verdachten zitten vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.