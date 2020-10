De politie heeft woensdag een bestuurder van een gestolen auto aangehouden na een achtervolging in Middelburg.

Surveillerende agenten zagen rond middernacht op de Leliëndaalseweg, tussen Middelburg en Sint Laurens, een auto met hoge snelheid naderen. Zij zetten de achtervolging in en troffen het voertuig uiteindelijk leeg aan in de Volderijlaagte in Middelburg.

In de zoektocht naar de bestuurder werd de omgeving afgezet. Na enkele minuten kon de politie een 25-jarige man uit Vlissingen arresteren. Een politiehond vond de autosleutels.

Uit onderzoek bleek dat de auto dinsdagmorgen is gestolen, na een woninginbraak aan het Breugelplantsoen in Vlissingen. De verdachte zit vast voor verhoor. De auto is weggesleept.