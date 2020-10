De herstelwerkzaamheden aan de Sloebrug in Vlissingen duren volgens de provincie Zeeland maximaal tien weken. De reparatie begint zo snel mogelijk, laat de provincie dinsdag weten.

De brug kan door een mankement sinds 14 september niet meer omhoog voor schepen. Bij de vijfjaarlijkse inspectie kwam volgens de provincie Zeeland, die de brug onderhoudt, aan het licht dat de bevestiging van de draaipunten van de brug beweegt bij het openen van de brug. "Hierdoor ontstaat speling die onveilige situaties kan veroorzaken", aldus de provincie.

Extra onderzoek heeft uitgewezen welk herstelwerk er nodig is. "We onderzoeken of we ander werk aan de brug ook nu kunnen uitvoeren. Dat zou anders volgend jaar weer een stremming veroorzaken. Mogelijk is de stremming volgend jaar dan niet nodig."

Totdat de Sloebrug gemaakt is, kunnen alleen schepen tot 5 meter hoog onder de brug door varen. De Nautische Centrale Vlissingen houdt het waterpeil in het kanaal laag om dit te kunnen waarborgen. Andere schepen kunnen via de Zandkreek, Hansweert en Wemeldinge varen of via de Noordzee.

Wegverkeer kan wel over de brug rijden.