Waterschap Scheldestromen wil volgend jaar fors investeren in waterveiligheid en klimaatdoelen in en rondom Zeeland vanwege de stijgende zeespiegel. Het waterschap wil zeker 5 miljoen euro investeren in dijkversterking, zo is te lezen in de begroting voor 2021.

Dat geld zal onder meer gebruikt worden voor de dijkversterking bij Hansweert. Dit is een miljoenenproject, omdat de dijk 5 kilometer lang is. Daarnaast wil het waterschap het watersysteem bestand maken tegen hevige buien, maar tegelijkertijd voorkomen dat er watertekorten ontstaan in de landbouwsector.

Het waterschap wil verder extra mensen aannemen voor de verbetering van de waterveiligheid en het watersysteem in Zeeland.

Volgens waterschapsbestuurder Denis Steijaert is het een samenspel tussen het waterschap, andere overheden, agrariërs, natuurbeherende instanties, inwoners en bedrijven.

De algemene vergadering van Waterschap Scheldestromen behandelt de begroting in haar vergadering van woensdag 11 november.