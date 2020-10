De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een twintigjarige man uit Yerseke aangehouden. Hij zou in 's-Heer Arendskerke zonnepanelen hebben gestolen.

Een beveiligingsmedewerker van het zonnepark aan de Sinoutskerkseweg in 's-Heer Arendskerke waarschuwde de politie toen hij zonnepanelen in de berm vond. De politie heeft zich ter plaatse verdekt opgesteld, vanwege het vermoeden dat de dieven de panelen in de berm hadden gelegd om later op te halen.

Rond 3.00 uur werd een verdachte uit Yerseke aangehouden bij de panelen. Bij de arrestatie is een politiehond ingezet. De man raakte door een beet van de hond lichtgewond.

De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek. Ook heeft de politie een bestelbusje in beslag genomen.

Eén of meer andere personen zijn op de vlucht geslagen. De politie heeft naar de andere verdachten gezocht, maar niemand aangetroffen.