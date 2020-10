De gemeente Borsele is op zoek naar een kinderburgemeester. Kinderen tussen de tien en twaalf jaar oud kunnen tot en met 8 november solliciteren via een brief, e-mail of video waarin ze uitleggen waarom ze het graag willen worden.

Drie kandidaten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag 20 november een presentatie te geven. Aan de hand daarvan kiest de jury de winnaar.

"We zetten ons in voor een leefbaar Borsele voor jong en oud", zegt burgemeester Gerben Dijksterhuis. "Via een kinderburgemeester horen we wat kinderen belangrijk vinden en wat wij als gemeente voor hen kunnen betekenen."

De kinderburgemeester vertegenwoordigt alle kinderen in Borsele. Hij of zij mag veel leuke dingen doen, waaronder helpen met activiteiten en openingen, en werken aan een eigen project. Verder wordt gevraagd of hij of zij een blog of vlog maakt, zodat andere kinderen zien wat de kinderburgemeester doet.

De gemeenten Goes en Kapelle hebben al jaren een kinderburgemeester, in Noord-Beveland is de eerste vorig jaar aan de slag gegaan.