De jaarlijkse Mallardmars vanaf Nieuwdorp is afgelast vanwege de coronamaatregelen. De wandeltocht, die in het teken staat van de bevrijding, zou zaterdag 31 oktober plaatsvinden.

Het organisatiecomité heeft alle ontwikkelingen omtrent het coronavirus de laatste maanden in de gaten gehouden, maar ziet geen mogelijkheden om de tocht door te laten gaan. "Dit was geen gemakkelijk besluit, maar in onze ogen wel reëel", zeggen de organisatoren.

De tocht wordt elk jaar vanuit het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp georganiseerd. Een belangrijk onderdeel is de herdenking van de Slag om de Schelde op de Sloedam. Ook deze kan vanwege het virus niet doorgaan.

De volgende editie van de Mallardmars staat op de rol voor 30 oktober volgend jaar.