Op de A58 bij de afrit ter hoogte van Oost-Souburg is woensdag tijdens werkzaamheden een onderdeel van een tractor afgevallen. Hierdoor hebben twee voertuigen schade opgelopen.

De betrokkenen reden door naar het einde van de afrit om het ongeval verder af te handelen. Of er iemand gewond is geraakt bij het ongeval is niet bekend.