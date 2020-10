Het Oude Brandspuithuis aan de Torenstraat in Serooskerke wordt opgeknapt. Het gebouw krijgt voor de verbouwing 25.000 euro subsidie van de gemeente Veere om een lift te maken, expositieruimte te creëren en de kantine groter te maken.

De stichting betaalt zelf 22.000 euro aan de verbouwing en krijgt van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland 2.500 euro. In totaal gaat het 50.000 euro kosten om het educatief centrum Het Brandspuithuis op te knappen.

In het gebouw is de geschiedenis van Serooskerke terug te zien. Zoals de vondst van 1.100 gouden munten, de geschiedenis van de brandweer, de ambulancehulpverlening in Zeeland en de geschiedenis van de uitvaartzorg. Een Middelburgse architect ontwierp het gebouw in 1926 waarin de lijkkoets, brandweerspuit, een droogtoren en twee arrestantencellen moesten komen.