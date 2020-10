In de locaties van het Adrz in Vlissingen, Goes en Zierikzee geldt vanaf dinsdag een mondkapjesplicht.

De plicht geldt voor iedereen vanaf dertien jaar. De maskers zijn verplicht in alle openbare ruimten van het ziekenhuis en mogen pas worden afgedaan bij het verlaten van het ziekenhuis. Adrz vraagt of mensen zelf maskers willen meenemen.

Het ziekenhuis met locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee heeft de regels aangescherpt in verband met de veiligheid en de continuïteit van de zorg. Patiënten met coronaklachten krijgen een medisch mondmasker uitgereikt.

Naast de mondmaskerplicht blijven de bestaande RIVM-regels gelden en mogen mensen die een poliklinische afspraak hebben geen begeleider meenemen. Ook is er slechts één bezoeker per bezoektijd toegestaan.