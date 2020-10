Gerda van Leeuwen wordt voorgedragen voor benoeming als politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant. Ze volgt daarmee Hanneke Ekelmans per 15 november op. Momenteel is Van Leeuwen hoofd operatiën van de eenheid Midden-Nederland.

Van Leeuwen geeft aan dat de eenheid Zeeland-West-Brabant voor haar relatief onbekend was. "Ik heb ontdekt dat het een gebied is met een ongekende diversiteit. Dat trekt mij: samen doen wat moet en ruimte voor lokale invulling. Landelijk gebied, waterwegen, grensregio, havengebied, industrie, toerisme, te veel om op te noemen."

Ook qua veiligheid liggen er grote uitdagingen, stelt Van Leeuwen. "Ondermijnende criminaliteit, cybercrime en problematiek rond de aansluiting tussen zorg en veiligheid zijn belangrijke regionale thema's. Ik kijk ernaar uit om, samen met collega's, bestuurders en andere partners, daarmee aan de slag te gaan."

De korpsleiding is verheugd over de voordracht van Van Leeuwen. "Gerda is een zeer ervaren en gedreven politievrouw, die de afgelopen jaren uitstekend heeft gefunctioneerd in de leiding van de eenheid Midden-Nederland", zegt korpschef Henk van Essen.

Van Leeuwen begon in 1979 als agent bij de politie in Leeuwarden, waarna ze in 1983 overstapte naar de politie in Zeist. Vervolgens werkte ze een aantal jaren als docent/leidinggevende bij de toenmalige Politieacademie.

Na verschillende functies te hebben vervuld bij het Nederlands Politie Instituut in Den Haag, begon Van Leeuwen in 2004 bij het korps Utrecht. In 2011 is ze toegevoegd aan de korpsleiding van het toenmalige korps Utrecht en sinds 1 januari 2013 is ze werkzaam als hoofd operatiën Midden-Nederland.