Waterschap Scheldestromen begint eind deze maand met het kappen van bomen op zeven plaatsen in Zeeland. Ook voert ze snoeiwerk uit en plant ze groen terug.

"We rooien oude en zieke bomen en vervangen die door nieuwe bomen", laat een waterschapswoordvoerder weten.

Op Walcheren wordt er gekapt, gesnoeid en herplant in de bossage aan de Noordweg in Biggekerke en de bossage aan de Meinersweg in Grijpskerke en bij de losse bomen op de hoek van de Meinersweg en Hogelandseweg.

Langs de Dunoweg in Oostkapelle en Hogelandseweg in Grijpskerke komt nieuw groen te staan. Op de Bevelanden kapt en herplant het waterschap groen langs de Katse Groeneweg in Kats. De werkzaamheden lopen door tot maart. In totaal worden er op zeven plaatsen in Zeeland 392 bomen en struiken weggehaald. Op twaalf locaties komt er groen terug.

"Terugplanten is vaak niet direct mogelijk, omdat de grond waarop de gerooide bomen stonden eerst tot rust moet komen. Dit kan een jaar duren. Volgens de wet is het waterschap verplicht om gerooide beplanting binnen drie jaar terug te planten. Het vinden van geschikte terugplantlocaties is soms lastig. In overleg met de provincie Zeeland en gemeenten zoeken we compensatielocaties", zegt de woordvoerder.

Het rooien van oude en zieke beplanting is in eerste instantie nodig vanwege de verkeersveiligheid. Vrijwel alle beplanting van het waterschap groeit langs wegen in het buitengebied. Vallende takken of omvallende bomen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.