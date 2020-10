De politie heeft verschillende personen gecontroleerd die op het strand van Borssele vermoedelijk op zoek waren naar drugs. Afgelopen dinsdag spoelden daar bijna driehonderd pakketjes met cocaïne aan. Twee personen zijn aangehouden, zo meldt het politieteam Walcheren zaterdag op Facebook.

Agenten hebben zes personen gecontroleerd. Eén persoon is aangehouden, omdat hij geen geldige identiteitskaart kon laten zien. Twee anderen zijn beboet voor het lopen in de duinen, waar duidelijk is aangegeven dat dit deel verboden toegang is. Zij probeerden zich te verstoppen toen de politie arriveerde.

De politie ontving ook een melding over mensen die langs de waterlijn aan het zoeken waren. Toen de agenten ter plaatse kwamen, zagen zij twee personen. "Deze mannen kwamen een paar honderd kilometer rijden om even een luchtje te scheppen", aldus de politie.

Agenten troffen tijdens de controle van de mannen en hun voertuig dertig envelopjes (ponypacks) met cocaïne aan. Een van de mannen is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Volgens de politie heeft de man de cocaïne niet van het strand geraapt.