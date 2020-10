De politie vermoedt dat de brand van woensdagnacht in groepsaccommodatie Huize Marja in Zoutelanden is aangestoken.

Uit sporenonderzoek donderdag blijkt dat er vermoedelijk sprake is van brandstichting.

Rond 4.15 uur ontstond het vuur in het vrijstaande pand. Er kwamen blusvoertuigen uit Zoutelande en Koudekerke ter plekke. De brandweer van Middelburg assisteerde met een ladderwagen.

Volgens de Veiligheidsregio Zeeland sloegen de vlammen enige tijd uit de achterzijde van het gebouw. Rond 5.15 uur kon de brandweer het sein brand meester geven.

Getuigen die rond het tijdstip van de brand iets verdachts hebben gezien in de Langendam of omgeving worden verzocht om contact op te nemen met de politie.