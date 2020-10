Zorgorganisatie SVRZ, een specialist in ouderenzorg in Zeeland, zegt voorbereid te zijn op een tweede golf coronabesmettingen in de provincie. De organisatie heeft alle protocollen klaarliggen.

"Prettig is ook dat waar er dit voorjaar landelijke regels golden, er nu gelukkig ruimte is voor maatwerk per locatie", zegt bestuurder Angela Bras.

Dat betekent bijvoorbeeld dat bij een besmetting in een zorgcentrum, zoals twee weken geleden op Tholen, familie eerder weer bewoners kan bezoeken. De aangescherpte coronamaatregelen hebben volgens Bras geen gevolgen voor de Zeeuwse zorgorganisaties. Ze zijn wel alert op de stijgende besmettingscijfers.

"De protocollen liggen klaar. Dat is een verschil met dit voorjaar. We hebben genoeg beschermingsmiddelen, er zijn teststraten beschikbaar, dus we zijn goed georganiseerd. Deze zomer was Zeeland gelukkig enkele weken coronavrij. Dat gaf ons de mogelijkheid om even tot rust te komen en ons voor te bereiden op wat komen gaat."

Maar het blijft een onzekere tijd die zorgen en angstige gedachten kan veroorzaken bij bewoners, familie en zorgpersoneel. "Wat we hiervoor doen, is zoveel mogelijk informatie geven", vervolgt Bras.

Naast de ingrijpende gevolgen zijn er volgens Bras ook positieve effecten. Zo kunnen mensen baat hebben bij de rust en regelmaat die door de maatregelen ontstaat. "Soms hebben cliënten daardoor zelfs minder medicatie nodig."