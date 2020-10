In groepsaccommodatie Huize Marja aan de Langendam in Zoutelande heeft in de nacht van woensdag op donderdag brand gewoed. Er was niemand aanwezig in het pand en niemand raakte gewond.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Ook de schade is door de hulpdiensten nog niet helemaal in kaart gebracht.

Rond 4.15 uur ontstond het vuur in het vrijstaande pand. Er kwamen blusvoertuigen uit Zoutelande en Koudekerke ter plekke. De brandweer van Middelburg assisteerde met een ladderwagen.

Volgens de Veiligheidsregio Zeeland sloegen de vlammen enige tijd uit de achterzijde van het gebouw. Rond 5.15 uur kon de brandweer het sein brand meester geven.