In de Keuzegids hbo 2021 bezet de HZ University of Applied Sciences opnieuw de tweede plaats in de lijst van beste middelgrote hogescholen van Nederland.

"We behoren voor het elfde jaar op rij tot de beste hogescholen van het land", laat de onderwijsinstelling, met vestigingen in Vlissingen en Middelburg, donderdag weten.

Vier opleidingen zijn beoordeeld als 'topopleiding' en de HZ heeft dit jaar acht opleidingen in de top drie staan. De topopleidingen zijn Social Work (plaats één), Pedagogiek (ook eerste), Civiele Techniek (derde) en Technische Bedrijfskunde (vierde).

Verder staan Watermanagement (tweede), Engineering (tweede), Logistics Engineering (tweede), Maritiem Officier (tweede) en International Business (tweede) in de top drie van hun categorie.

"De HZ blinkt al jaren uit in technische studies als Civiele Techniek en Technische Bedrijfskunde, maar over de hele linie worden de opleidingen Social Work en Pedagogiek het allerbest beoordeeld", staat in de nieuwe keuzegids.

"De beoordeling bevestigt voor ons het karakter van onze persoonlijke hogeschool", aldus voorzitter John Dane van het college van bestuur van de HZ.