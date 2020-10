De gemeente Goes vraagt met blauwe stoeptegels aandacht voor de maatregelen die het neemt om wateroverlast door de vele neerslag van de afgelopen dagen te beperken. Wethouder Cees Pille legde woensdag de eerste tegel op de hoek van de Van Hallstraat en de Koos Vorrinkstraat.

Om de vele regen af te voeren is er een doorsteek gemaakt naar de vijver. "Voorheen liep het naar de rechterkant van de straat. Soms kwam het tot aan de huizen. Met het afschot en deze escape is dat niet meer het geval", legde coördinator riolering en water René Karman uit. "Hiermee maken we de straat robuust."

De gemeente liet dat zien aan de hand van een demonstratie. Een tankwagen loste 34.000 liter water in de straat. Daarmee werd een extreme regenbui nagebootst. Het water dat niet in de straatkolken stroomde ging keurig, over de blauwe tegel, de vijver in.

Wethouder Pille is tevreden met het resultaat. "Dit is een van de plekken waar we kleinschalige maatregelen nemen. In januari is daar geld voor vrijgemaakt. De blauwe tegels zijn bedoeld als herkenning en erkenning voor deze maatregelen. We sluiten dan het risico uit dat deze inspanningen teniet worden gedaan door werkzaamheden in de toekomst. Bovendien zien bewoners dat we iets doen tegen wateroverlast."

De Goese Polder is één van de wijken waar al veel is gedaan tegen extreme neerslag, maar ook in de Pijntorenstraat, Spoorstraat en Evertsenstraat zijn al maatregelen genomen. In de gemeente Goes valt gemiddeld 800 millimeter neerslag per jaar.