De officiële opening van het Zeeuwse ontmoetingscentrum voor veteranen in Vlissingen laat nog op zich wachten. De opening, die eigenlijk al in april zou plaatsvinden, is opnieuw uitgesteld vanwege de coronamaatregelen.

De veteranen hebben sinds maart een nieuw onderkomen aan de Faradayweg in Vlissingen. Daar komen ze elke week bij elkaar om met elkaar te praten en steun bij elkaar te vinden.

Het centrum zou in april al worden geopend door Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Frank van Sprang, maar vanwege de coronamaatregelen werd dit uitgesteld naar 10 oktober. De opening is nu weer uitgesteld vanwege het oplopende aantal besmettingen. "Het is niet verantwoord", aldus John Kouters uit Middelburg, een van de drijvende krachten achter het ontmoetingscentrum.

Het doel is nu om de opening in het voorjaar van 2021 te laten plaatsvinden. Volgens Kouters gaat het verder goed op de nieuwe locatie. De grote zaal is ingericht zodat alle veteranen op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. "De ene week komen er meer dan de andere week, maar de meesten weten ons inmiddels te vinden."