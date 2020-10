De bedrijven Scheepswerf Reimerswaal en Kaai 85 hebben met een omwonende een akkoord bereikt over het inperken van nachtelijke arbeid op de scheepswerf bij Hansweert en Schore, zo meldt de gemeente Reimerswaal.

Een bestemmingsplan voor de loswal aan het kanaal door Zuid-Beveland stuit op veel bezwaar, van onder anderen een omwonende die vindt dat de werktijden bij de werf te ruim zijn, vooral in de avond en nacht.

Inmiddels zijn de bedrijven met de omwonende in gesprek gegaan. Er is een akkoord bereikt over het beperken van werktijden in de avond en nacht, schrijft wethouder Maarten Both in een mededeling aan de Reimerswaalse gemeenteraad.

Het voorstel voor de aanpassing houdt in dat het aantal uren dat de werf in bedrijf kan zijn op jaarbasis met circa 10 procent afneemt. "Werktijden in de nacht vervallen grotendeels en het aantal dagen dat de werf buiten de reguliere werktijden kan werken gaat van twintig naar zestien", staat in de raadsmededeling.

De Raad van State zou op 26 oktober enkele beroepen over het bestemmingsplan behandelen. Deze worden niet ingetrokken, maar de Raad van State wordt gevraagd om het akkoord van de partijen over te nemen, licht de wethouder toe. "Nu er overeenstemming is tussen de partijen, verwachten wij dat de Raad van State conform dit verzoek zal besluiten."