Zeeuwse vissers hebben een record hoeveelheid van 82.760 kilogram zwerfafval ingezameld door de deelnemers van Fishing for Litter is in 2019. De Vlissingse wethouder Els Verhage heeft vrijdagochtend het eerste van de 22 Zeeuwse deelnamecertificaten uitgereikt aan schipper Henry Caljouw van de ARM 46.

Bodem- en garnalenvissers worden door KIMO Nederland en België ondersteund om opgevist afval mee te nemen naar land. In april 2018 werd het project herstart in de haven van Vlissingen. Toen werd al 61.460 kilo afval opgehaald.

137 vissers uit 13 landelijke havens hebben samen in 2019 zelfs 558.325 kilo opgehaald. "Hiermee wordt voorkomen dat het zwerfvuil uit zee aanspoelt op de stranden en wordt de Noordzeebodem schoner", vertelt Els Verhage.

Het Fishing for Litter project heeft als doel de bestaande verontreiniging van de zee terug te dringen en door bewustwording zoveel mogelijk nieuwe vervuilingen te voorkomen.

Dit blijkt te werken: de beviste gebieden worden merkbaar schoner en het aantal stuks gemonitord strandafval afkomstig van de visserij vertoont een dalende trend.

Financiering

Overheden en marktpartijen dragen evenredig bij aan de financiering van het verwerken van 316 ton afval. Omdat er momenteel meer afval aangeboden en verwerkt wordt, is aanvullende financiering noodzakelijk.

Verschillende Zeeuwse bedrijven hebben deze oproep inmiddels beantwoord. North Sea Port, DOW Benelux BV, Martens Cleaning en Damen Yachting sponsoren het Fishing for Litter project.

Met deze bijdrages kan de visserijsector blijven helpen de Noordzee schoner te maken.