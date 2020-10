In het water langs de Dijkgraaf A.M. Gelukweg op werkeiland Neeltje Jans bij Vrouwenpolder hebben duikers donderdag een auto aangetroffen met daarin mogelijk nog één of meer inzittende(n).

De vondst is donderdag rond 10.40 uur door de politie gemeld. In samenwerking met de Landelijke Eenheid en het Landelijk Team Onderwaterzoekingen vindt er nader onderzoek plaats.

Het is niet bekend hoe lang de auto al in het water ligt. "Over de omschrijving van de auto doen we voorlopig geen mededelingen. We houden momenteel nog verschillende scenario's open", zo laat de politie weten.