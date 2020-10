De drie carnavalsverenigingen in de Zak van Zuid-Beveland organiseren in 2021 geen optochten in het carnavalsweekend.

Dat maakten de besturen van carnavalsverenigingen de Pikpotters (Kwadendamme), de Kraaienpikkers (Lewedorp) en de Koenkelpot ('s-Heerenhoek) donderdag bekend na overleg met de gemeente. Ze willen hiermee duidelijkheid geven aan de bouwers van de wagens.

Normaal beginnen ze in deze periode met de bouw, maar de coronacrisis brengt te veel onduidelijkheden met zich mee. De verenigingen en deelnemers gaan wel kijken of er kleinere, coronaproof alternatieven zijn voor de optochten. Een besluit daarover verwacht de gemeente in december.

De besturen denken aan een zomercarnaval in 2021. Daarover volgt in het eerste kwartaal van volgend jaar een besluit.