Aan de Korringaweg in Yerseke is woensdag brand uitgebroken in een graafmachine. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij de brand kwam flink wat rook vrij.

De brandweer ontving rond 12.08 uur een melding. Ter plaatse bleek dat een grijpkraan vlam had gevat.

Er werd opgeschaald naar middelbrand. De tweede tankautospuit kon na aankomst direct terug naar de kazerne; de kraan kan als verloren worden beschouwd.



Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.