De politie heeft dinsdag op de A58 ter hoogte van Kruiningen een 29-jarige man en een 32-jarige vrouw gearresteerd op verdenking van drugs- en wapenbezit. Dat meldt de politie woensdag.

Agenten zagen rond 16.00 uur een voertuig zonder achterruit rijden. Uit controle bleek dat het voertuig niet geregistreerd stond bij Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Ze gaven een stopteken en zagen in de auto een mes en drugsattributen in de auto liggen. De politie nam twee messen en vier verpakkingen met mogelijk harddrugs in beslag.

De verdachten zonder vaste woon- of verblijfplaats werden aangehouden. Ze zitten vast voor verhoor.