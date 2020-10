Bibliotheek Oosterschelde en Historisch Museum De Bevelanden organiseren een vossenjacht over de Goese geschiedenis in het kader van de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar "En toen?".

Marlies van Hoek van Bibliotheek Oosterschelde kwam samen met Caspar Mulders van Historisch Museum De Bevelanden op het idee van een vossenjacht.

Deze is gebaseerd op het boek De brief voor de koning van Tonke Dragt. "Kinderen die meedoen krijgen bij het museum een brief met opdrachten en gaan op pad", vertelt Mulders.

Onderweg komen ze Goesenaren "met enige bekendheid" tegen, zoals Jacoba van Beieren. Natuurlijk ontbreken ook de ridders niet. "We hebben een spannend verhaal kunnen maken waardoor kinderen kennismaken met de Goese geschiedenis. Ze komen langs gebouwen als Slot Oostende en een spookhuis", zegt Van Hoek.

Coronaproof

De vossenjacht is coronaproof georganiseerd. Deelnemers lopen telkens in groepjes van maximaal vijf mensen. Ze kunnen zich via de website opgeven voor verschillende tijdslots, die apart van elkaar beginnen en eindigen.

"Als het een succes is, kunnen we deze activiteit misschien uitwerken tot een educatief programma", zegt Mulders. "Kinderen vinden geschiedenis best leuk, zeker als het over spannende dingen gaat."

Andere activiteiten

Er is veel meer te doen tijdens de Kinderboekenweek. Mylo Freeman, tekenaar van het prentenboek van de Kinderboekenweek De tweeling is donderdag van 15.30 uur tot 16.30 uur aanwezig in de bibliotheek aan de Oostwal.

Zaterdag komt Selma Noort tussen 11.00 uur en 12.00 uur naar de bibliotheek in Goes, waar ze vertelt over haar boek De zee kwam door de brievenbus. Daarvoor zijn kaartjes te koop in de bibliotheek.

Arend van Dam, de schrijver van het Boekenweekgeschenk, is volgende week donderdag in De Koperen Tuin.