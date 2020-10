De politie heeft zondagavond twee mannen van 44 en 46 jaar uit Vlissingen aangehouden na een steekpartij aan de Stenevate in Heinkenszand. Een 38-jarige man werd hierbij in zijn been gestoken.

Het incident gebeurde om 20.20 uur. Er ontstond een worsteling tussen het slachtoffer en de twee mannen. De oorzaak ligt vermoedelijk in een zakelijk geschil.

Tijdens het gevecht werd het slachtoffer in zijn been gestoken. Hij wist te ontkomen en waarschuwde de politie. De man is bij een huisartsenpost aan zijn verwondingen behandeld.

De politie verspreidde het signalement van de vermoedelijke daders en informatie over de vluchtauto. Een agent zag deze auto in de buurt van Middelburg rijden. Hierop werd het tweetal op de Stromenweg aan de kant gezet en aangehouden.

De twee verdachten zitten nog vast en worden maandag verhoord. De auto werd voor verder onderzoek door een bergingsbedrijf weggetakeld.