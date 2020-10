De voetbalverenigingen Arendskerke en Kloetinge krijgen allebei een nieuw kunstgrasveld.

Voor Arendskerke is 't het eerste kunstgrasveld, voetbalvereniging Kloetinge heeft al een kunstgrasveld.

Hoewel de gemeente Goes in principe één kunstgrasveld per club voldoende vindt, wil ze voor de 'groen-witten' een uitzondering maken. De vereniging is op het Wesselopark uit haar jas gegroeid.

Door een grasveld te veranderen in een van kunstgras kunnen de clubs zich verder ontwikkelen. "Volgens de richtlijnen van de KNVB hebben ze met hun leden zelfs recht op 2,5 kunstgrasveld", zegt wethouder Joost de Goffau van de gemeente Goes.

De gemeente zegt dat de aanleg 660.000 euro per veld kost. De kosten van de bestrating rondom het veld, de verlichting, het toezicht en begeleiding en de nieuwe veldinrichting zijn in dat bedrag niet meegenomen.