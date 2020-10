De Westerscheldetunnel is dinsdag 29 september van 20.30 uur tot woensdag 30 september 4.00 uur dicht in beide richtingen vanwege grootschalig onderhoud.

Het verkeer wordt omgeleid via Antwerpen. Gele verkeersborden geven de tijdelijke route aan.

De tunnel is elk jaar een dag of aantal dagen dicht voor grootschalig onderhoud. Dit jaar wordt een deel van het Tolplein opnieuw geasfalteerd en vindt er onderhoud plaats aan de overkapping.

In de tunnel zelf wordt onder andere de jaarlijkse calamiteiten- en evacuatietest uitgevoerd. Voor het groot onderhoud is het nodig dat er geen verkeer in en voor de tunnel rijdt.