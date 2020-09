De politie heeft maandag een vierde verdachte aangehouden in verband met een schietincident dat in mei 2019 plaatsvond in de Lammensstraat in Vlissingen. Het gaat om een 34-jarige man uit Vlissingen, meldt de politie dinsdag.

Getuigen meldden in de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 mei rond 2.00 uur het incident. Agenten stelden meteen een onderzoek in en vonden bij de woning in de Lammensstraat aanwijzingen dat er daadwerkelijk geschoten was.

Agenten hebben de woning met linten afgezet zodat er onderzoek gedaan kon worden.

Bij de huisartsenpost hadden zich inmiddels twee personen gemeld met verwondingen die mogelijk het gevolg waren van dit incident. Het betroffen een 23-jarige man uit Goes en een 25-jarige man uit Vlissingen.

Beide mannen werden door de politie aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het incident. De man uit Goes is meteen overgebracht naar een politiecellencomplex en daar ingesloten.

Tegen 3.00 uur werd door agenten in de Irislaan een voertuig aan de kant van de weg gezet. De bestuurder van deze auto was een 21-jarige man uit Koudekerke. Ook deze man werd aangehouden.