De bouw van de 119 appartementen voor studenten aan de Kanaalweg in Middelburg is maandag officieel begonnen.

Wethouders Johan Aalberts en Chris Dekker van de gemeente Middelburg gaven het startsein. Het complex bestaat uit drie gebouwen.

In de appartementen is plaats voor in totaal 236 studenten. Het gebouw is gasloos en er wordt 1.400 vierkante meter aan zonnepanelen geplaatst. Op de locatie aan de Kanaalweg is ook plek voor 48 parkeerplaatsen voor auto's en 240 plekken voor fietsers.

Woongoed Middelburg heeft opdracht gegeven voor de bouw. "Dit toont aan dat binnenstedelijk bouwen, zelfs op de moeilijkste plaatsen, mogelijk is als de gemeente, opdrachtgever en bouwer goed samenwerken", zegt Eric de Ceuster, directeur-bestuurder van de woningcorporatie.

Volgende maand begint de aannemer met het bouwklaar maken van het terrein. De bouw begint vervolgens op 23 november. De werkzaamheden moeten in april 2022 klaar zijn.

Tijdens de bouwperiode is één rijweg van de Kanaalweg afgesloten. Er is dan eenrichtingsverkeer van het station naar de Schroeweg.