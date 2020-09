Een motorrijder en een auto met paardentrailer zijn zondagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de N57 bij Burgh-Haamstede. Twee personen raakten hierbij gewond.

Het ongeluk gebeurde om 14.55 uur. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Wat de toedracht is van het ongeluk, is niet bekend. Of er paarden in de trailer vervoerd werden, is eveneens onbekend.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.