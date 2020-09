Een auto en een rolstoelfiets zijn zondagmiddag met elkaar in botsing gekomen in Goes. Het meisje dat in de rolstoelfiets zat, raakte hierbij gewond.

Het ongeluk gebeurde om 12.05 uur. Het meisje was samen met haar moeder op pad.

Ze zat voor op de fiets in een rolstoel toen een automobiliste met de fiets in botsing kwam op de kruising van de Zonnebloemstraat met de Kamperfoeliestraat. De auto wilde de fiets vermoedelijk passeren, maar er was onvoldoende ruimte.

Het slachtoffer kwam met haar gezicht op het wegdek terecht. Ze is nagekeken door ambulancemedewerkers, maar behandeling in het ziekenhuis was niet nodig. De vrouw die het meisje op de fiets vervoerde had lichte klachten. Ook zij hoefde niet verder behandeld te worden. De automobiliste kwam met de schrik vrij.

De auto liep lakschade op bij het ongeval. De rolstoelfiets kon niet meer worden gebruikt. De rolstoel van het meisje raakte ook beschadigd, maar deze kon wel nog gebruikt worden.