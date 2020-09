Er rijden zaterdag en zondag geen treinen tussen Goes en Roosendaal. Spoorbeheerder ProRail werkt dan aan de vernieuwing van het perron in Bergen op Zoom.

Tijdens de werkzaamheden wordt het straatwerk vernieuwd en krijgt het perron nieuw meubilair. ProRail meldt dat er hierdoor in het weekend geen treinen rijden tussen Goes en Roosendaal. Wel is er vervangend busvervoer op dit traject. De NS raadt reizigers aan om hun reis voor vertrek zorgvuldig te plannen.

In april is al een deel van het straatwerk vernieuwd. Die werkzaamheden worden nu afgemaakt. Naast de werkzaamheden in Bergen op Zoom, pleegt aannemer Strukton op diverse locaties groot onderhoud.