De VVV in Zeeland heeft een campagne opgezet om in de komende maanden zoveel mogelijk mensen naar de provincie te trekken. De campagne is bedoeld om de klappen van de coronacrisis voor de toeristische sector enigszins op te vangen.

Hoewel het aantal bezoekers in juli en augustus vergelijkbaar was met andere jaren voelen de toeristische ondernemers de gevolgen van de coronacrisis.

"Hopelijk kunnen we het positieve gevoel doortrekken naar het najaar en de winter, want dat is hard nodig. Gelukkig hebben we toeristen het hele jaar veel te bieden. Het is nu aan ons om te laten zien hoe mooi Zeeland is", zegt Erik van den Dobbelsteen, directeur-bestuurder van de VVV in Zeeland.

Zeeland sluit aan bij het landelijke initiatief #hiermoetjezijn van NBTC Holland Marketing, dat is gericht op mensen die dit najaar op zoek zijn naar een bestemming in eigen land. "We willen mensen laten ontdekken hoe contrastrijk, ongelooflijk, stormachtig, on-Nederlands en veelzijdig de provincie eigenlijk is."