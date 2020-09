Burgemeester Margo Mulder van Goes heeft alsnog een vergunning afgegeven voor een extra lange kermis op het terrein van de Zeelandhallen in Goes. De kermis staat er extra lang, zodat de bezoekers kunnen worden verspreid.

De burgemeester trapte afgelopen donderdag even op de rem. Ze wilde namelijk eerst naar de aanvraag van de ondernemers kijken.

Dat heeft ze nu gedaan. Ze heeft een vergunning gegeven voor een kermis van 25 september tot en met 8 oktober. De Veiligheidsregio Zeeland heeft ook naar de aanvraag gekeken en is akkoord.

Op het terrein van de Zeelandhallen komen speciale looproutes en er zijn brede looppaden. Bezoekers boven de achttien jaar mogen alleen met elkaar in een attractie als zij uit hetzelfde huishouden afkomstig zijn. Onder de achttien jaar maakt dat niet uit. Zij krijgen bij binnenkomst een speciaal polsbandje.

De kermis kon in augustus niet doorgaan vanwege een uitbraak van het coronavirus in Goes. Nu staan alle dashboardcijfers op groen.