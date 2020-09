Een bestelbus en een scooter zijn zaterdagmiddag op het Wolphaartdijkseveer in Wolphaartsdijk met elkaar in botsing gekomen. Eén persoon is ter plekke door een ambulance gecontroleerd.

Een oudere man op een scooter kwam rond 12.10 uur in botsing met de voorzijde van een bestelbus op het Wolphaartsdijkseveer, ter hoogte van het Leuterwegje. De scooterrijder kwam ten val en is opgevangen door omstanders.

De politie en ambulance kwamen ter plaatse. De ambulance heeft de man onderzocht op letsel, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De man is door de politie thuisgebracht. Zijn scooter is later opgehaald.

Over de toedracht van de aanrijding is nog niets bekend.