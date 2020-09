De politie heeft vrijdagmiddag op het treinstation van Middelburg een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden omdat hij een conducteur zou hebben mishandeld.

De conducteur was een kaartcontrole aan het doen in de intercity van Amsterdam naar Vlissingen. De verdachte bleek niet in het bezit van een geldig vervoersbewijs, waarop de conducteur hem wilde bekeuren. Terwijl hij dat zei, gaf de man hem plots klappen en trappen waarna de conducteur de politie waarschuwde.

In Middelburg konden agenten de man aanhouden. De verdachte werkte niet mee met zijn aanhouding, waardoor de agenten hem lastig konden arresteren. De verdachte beledigde de agenten en trapte een ruit van de politieauto in, waarbij hij zichzelf verwondde. Hij werd daarna ingesloten in een cellencomplex.

De conducteur heeft aangifte gedaan van mishandeling. Hij zou zijn verwondingen laten nakijken door een arts.