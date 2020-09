De politie heeft vrijdag bij een woning aan de Beukenstraat in Oost-Souburg een 68-jarige man aangehouden. Hij zou zichzelf mogelijk per ongeluk in zijn been hebben geschoten. Voordat de politie het pand inging, hielden agenten nog twee personen aan die zich niet aan instructies hielden. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten.

De politie ontving rond 15.40 uur een melding van een mogelijk schietincident in de woning aan de Beukenstraat. De politie kwam direct ter plaatse en trof er een 37-jarige man aan die naar buiten liep.

Omdat agenten niet precies wisten wat er aan de hand was en de man niet direct gehoor gaf aan de instructies, werd er een waarschuwingsschot door een van de agenten gelost, waarna de man werd aangehouden. Tijdens die aanhouding werd ook een vrouw gearresteerd die eveneens de instructies van de politie niet opvolgde.

In de woning troffen agenten de 68-jarige man aan, die gewond was aan zijn been. Ook lag er een vuurwapen in de woning. De man is voor behandeling aan zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij is aangemerkt als verdachte en het vuurwapen, waar de man geen vergunning voor had, is in beslag genomen. Uit een eerste verklaring blijkt dat de man zichzelf mogelijk per ongeluk in het been heeft geschoten.

De woning is verder doorzocht door de politie. Daarbij is nog munitie en een luchtdrukwapen in beslag genomen. De man en vrouw die buiten de woning werden aangehouden zijn weer in vrijheid gesteld. De politie onderzoekt de zaak.