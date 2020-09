Een scooterrijder en zijn bijrijder zijn er zaterdagmiddag te voet vandoor gegaan nadat zij rond 15.15 uur met hoge snelheid tegen een auto aanreden op de Bossenburg in Vlissingen. De scooter bleek gestolen te zijn.

Het ongeval vond plaats toen een automobilist afsloeg en de scooter tegen de auto aanreed. Niemand raakte gewond bij de botsing, maar de auto en de scooter raakten beschadigd. De twee jongens op de scooter zijn er na het ongeval te voet vandoor gegaan in de richting van Sandenburg.

Volgens de politie is de scooterrijder een jongen tussen de vijftien en zeventien jaar oud van 1,70 meter lang met een donkere huidskleur en een slank postuur. Hij had zwart haar in meerdere lange vlechten van ongeveer tien centimeter lang en droeg een blauw/groen shirt.

De bijrijder wordt eveneens omschreven als een jongen tussen de vijftien en zeventien jaar oud van 1,70 meter lang met een donkere huidskleur en een slank postuur. Hij had zwart, kort krullend haar en droge rode kleding ten tijde van het incident.

De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval of personen die het signalement van de jongens herkennen.