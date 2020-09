De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een 23-jarige man in de Joseph Lunslaan in Goes die in het bezit was van een vuurwapen.

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3.00 uur een melding ontvangen van een man die zou rondlopen met een vuurwapen.

Een agent met een hond trof de man aan op een bankje. De agent zag dat de man het vuurwapen vast had, waarna de agent de man verzocht het wapen te laten vallen.

De verdachte liet het wapen vallen, maar hij maakte daarna toch een beweging richting het vuurwapen. De agent heeft daarom een waarschuwingsschot gelost, waarna de man kon worden aangehouden.

Volgens de politie maakte de man een verwarde indruk. Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte in het bezit was van een airsoftwapen.

Een arts zal oordelen over de geestelijke gesteldheid van de verdachte.