Een tankstation aan de Laan der Verenigde Naties in Middelburg is zaterdagochtend overvallen. Niemand is gewond geraakt. De politie is op zoek naar de voortvluchtige dader.

Agenten hebben ter plaatse een onderzoek ingesteld.

De dader is nog niet gevonden. Het zou volgens de politie gaan om een veertien- of vijftienjarige donkergetinte jongen. Hij zou ongeveer 1,50 meter lang zijn.

De verdachte droeg een licht grijze broek, een donker shirt en een donker petje. Ook zou de jongen een groen tasje bij zich hebben en zich mogelijk verplaatsen op een zwarte scooter.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden.