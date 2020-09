Een 67-jarige man uit Kloetinge is woensdagavond aangehouden door de politie in Goes wegens rijden onder invloed van alcohol. Uit de ademanalyse bleek dat de man bijna zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had.

Getuigen meldden rond 20.00 uur dat een auto met twee lekke banden in de Van de Spiegelstraat stond. De bestuurder zat in het voertuig. De politie liet de man ter plaatse een blaastest doen waaruit bleek dat hij onder invloed van alcohol was.

Verdere ademanalyse op het politiebureau toonde aan dat de bestuurder bijna zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. De man blies 1.170 ug/l.

Agenten hebben proces-verbaal opgemaakt tegen de automobilist. Daarnaast is zijn rijbewijs ingevorderd en heeft de man een rijverbod opgelegd gekregen.

Een takelbedrijf werd ingeschakeld om het voertuig weg te slepen.