Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal aankomende maandag officieel het nieuwe hogeschooljaar openen op de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen.

De minister gaat in gesprek met studenten, bedrijven, lectoren en docenten. Het belang van hoger onderwijs voor de leefbaarheid en de economie in Zeeland is een van de onderwerpen.

Van Engelshoven krijgt daarnaast voorbeelden te zien van vernieuwende plannen, zoals de projecten met deelfietsen en een zonneboot. Ook bespreekt de minister de ervaringen van studenten over studeren tijdens de coronacrisis.

Bovendien wordt het onderwijsdeel van het Zeeuwse compensatiepakket voor het mislopen van de marinierskazerne besproken.

Na haar bezoek aan de HZ gaat de minister op bezoek bij basisschool 't Klinket in Koudekerke. Vervolgens zal ze de expositie 20 jaar Zeeland bezichtigen. Ze sluit af met een diner in de Oostkerk in Middelburg.