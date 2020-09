De HZ University of Applied Sciences, Dockwize en Thrive Institute geven dit schooljaar zes gratis colleges over de betekeniseconomie. De colleges vinden plaats op de HZ in Vlissingen en zijn ook online te volgen via een livestream.

Het eerste college begint donderdag om 16.15 uur en vormt de basis van de collegereeks. Kees Klomp gaat tijdens het eerste college in op het begrip 'sustainable development goals'. Klomp schreef het boek Handboek betekenisvol ondernemen, dat in 2017 werd genomineerd voor managementboek van het jaar.

De volgende colleges vinden plaats op 8 oktober, 12 november en 26 november. De twee andere data worden later bekendgemaakt. Per college mogen vijftig mensen aanwezig zijn. Aanmelden is verplicht.