Een 39-jarige bellende automobilist uit Oosterhout is maandag in Kapelle gearresteerd. De man bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs en de politie trof drugs en ruim 2.100 euro contant geld aan in zijn auto.

Een motoragent hield de verdachte staande, omdat hij aan het bellen was. In zijn auto bleek zo'n 380 gram amfetamine, een flesje met vermoedelijk GHB, ruim 2.100 euro aan contanten en een cryptotelefoon te liggen.

De auto is in beslag genomen. De man wordt later verhoord.