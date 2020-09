De politie heeft dinsdagochtend een tiener opgepakt als verdachte van een steekpartij op vrijdag 21 augustus in een winkel in Middelburg. Bij het incident raakten twee mannen gewond.

De steekpartij vond rond 10.00 uur plaats in een winkel aan de Nieuwe Burg. De twee slachtoffers waren op dat moment in de winkel aanwezig. Hoe zij precies gewond raakten, is onduidelijk.

De politie verspreidde een foto van de mogelijke dader, die dinsdag in zijn woning is aangehouden. Hoe oud de verdachte precies is, heeft de politie niet bekendgemaakt. Vanwege de jonge leeftijd van de jongen, wil de politie verder weinig informatie vrijgeven.

De verdachte is ingesloten en wordt later gehoord. De politie vraagt of mensen de eerder verspreide beelden van de verdachte willen verwijderen.