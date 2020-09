Het Scheldetheater in Terneuzen, de Schouwburg in Middelburg en Theater de Mythe in Goes gaan vanaf september weer van start met de kaartverkoop voor voorstellingen. De theaters gingen in maart dicht vanwege het coronavirus.

De theaters zijn ingericht zodat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden. Daarnaast zijn er zowel in Goes als Middelburg maximaal 110 kaarten per voorstelling beschikbaar. Sommige voorstellingen worden twee keer per avond gespeeld.

De kaartverkoop voor het eerste deel van het seizoen start donderdag.